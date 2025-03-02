Наступающая неделя с 3 по 9 марта может стать непростой для метеозависимых россиян. Эксперты прогнозируют, что магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а Солнце — проявлять повышенную активность. Ожидаются солнечные вспышки и возможные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие, пишет NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 3 по 9 марта

В последние дни на Солнце периодически фиксируются вспышки, однако крупных геомагнитных явлений ученые пока не ожидают. По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, вероятность мощных магнитных бурь невелика, поэтому прогноз на следующую неделю в целом спокойный.

Тем не менее, небольшие геомагнитные колебания возможны. Специалист отметил, что вероятность бурь возрастет, если на Солнце появятся крупные группы пятен, которые могут спровоцировать активные процессы.

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Доцент Северо-Кавказского федерального университета и автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская добавила, что последние недели отличались высокой солнечной активностью. По ее словам, магнитосфера Земли может оставаться возбужденной большую часть следующей недели, а вероятность магнитных бурь составляет примерно один к трем.

Прогноз сервиса «Метеоагент» также указывает на относительно спокойную неделю без значительных геомагнитных возмущений.

Впрочем, физик Андрей Бутов предупредил, что ближе к выходным ситуация может измениться. Первая половина недели действительно обещает быть стабильной, но к выходным возрастает риск ощутимых магнитных бурь, которые могут сказаться на самочувствии людей.

По словам автора Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татьяны Молосовой, сейчас активные зоны на Солнце только поворачиваются к Земле. Если они значительно разрастутся, можно ожидать сильных вспышек в ближайшие дни.