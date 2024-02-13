Эксперты рассказали, зачем РФ привлекает Ту-142 к патрулированию Севморпути

К работе на Северном морском пути планируется привлекаться Ту-142 из состава авиации Северного флота, пишут «Известия», ссылаясь на военные источники.

Российский самолёт способен спокойно «перекрывать» весь маршрут без совершения посадки. Борты могут взлетать с аэродромов на Кольском полуострове, в Вологде и отслеживать любую деятельность на Северном морском пути.

— Это нужно, потому что «партнеры» из недружественных стран активно пытаются туда лезть, — цитирует издание военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Главное назначение Ту-142 — поиск атомных подводных лодок потенциального противника, также самолёт можно использовать при проведении поисково-спасательных операций. По мнению экспертов, это важно, так как Северный морской путь используется всё более активно.

Ту-142 также позволят обеспечить максимально эффективный контроль над акваторией, смогут выявлять факты нарушения границы, считает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.