Вторник, 13 февраля, 2024

Эксперты рассказали, зачем РФ привлекает Ту-142 к патрулированию Севморпути

Автор: 7info

Опубликовано

К работе на Северном морском пути планируется привлекаться Ту-142 из состава авиации Северного флота, пишут «Известия», ссылаясь на военные источники.

Российский самолёт способен спокойно «перекрывать» весь маршрут без совершения посадки. Борты могут взлетать с аэродромов на  Кольском полуострове, в Вологде и отслеживать любую деятельность на Северном морском пути.

— Это нужно, потому что «партнеры» из недружественных стран активно пытаются туда лезть, — цитирует издание военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Главное назначение Ту-142 — поиск атомных подводных лодок потенциального противника, также самолёт можно использовать при проведении поисково-спасательных операций. По мнению экспертов, это важно, так как Северный морской путь используется всё более активно.

Ту-142 также позволят обеспечить максимально эффективный контроль над акваторией, смогут выявлять факты нарушения границы, считает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»

Новости Рязани
Фестиваль проходил в РГДДТ с 9 января по 9 февраля. Мероприятие проводится ежегодно.

В Липецке остались без тепла 79 жилых домов и социальных объектов

Новости мира
В данный момент для производства работ перекрыта одна полоса по ул. Московская в районе остановки «Технический университет».

В Рязанской области резко похолодает

Новости Рязани
14 февраля на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов

Директор школы рассказала, каким учеником был найденный мёртвым в Рязани Иван Брысин

Новости Рязани
По словам педагога, Иван был отличником, набравшим на ЕГЭ в среднем 93-96 баллов. Кузнецова называет его гордостью школы.

В Рязани ищут пропавшего 63-летнего Марса Асянова

Новости Рязани
Местонахождение Марса Усмановича Асянова неизвестно с 23 января 2024 года.