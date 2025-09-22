Эксперты рассказали основные правила установки окон дома

Современные пластиковые окна – это сложная инженерная система, долговечность которой напрямую зависит от правильного монтажа и грамотной эксплуатации. Фурнитура, установленная в окна ПВХ, оснащена высокоточным механизмом, требующим аккуратности при обращении. Соблюдение простых, но важных правил позволит значительно продлить срок службы ваших окон и сохранить их безупречный вид на долгие годы.

Правильная эксплуатация фурнитуры

Основа долгой службы окна – бережное отношение к его механизмам. Вот несколько ключевых советов:

Поворачивайте ручки плавно и только в предусмотренных положениях. Не прилагайте излишних усилий и не пытайтесь «вывернуть» ручку дальше – это верный путь к поломке. Следите за прижимом створки. При открытии убедитесь, что створка плотно прилегает к раме. Если есть провисание, требуется регулировка. Не крутите ручку при открытой створке. Это нарушает логику работы механизма и может привести к его поломке. Контролируйте положение ручки. Каждый режим (закрыто, открыто, проветривание) имеет четкое фиксированное положение. Избегайте одновременного открытия и откидывания створки. В поворотно-откидных моделях это приведет к поломке механизма. Не регулируйте фурнитуру самостоятельно. Эта задача требует специальных навыков и инструментов. Максимум, что можно сделать – аккуратно подтянуть ослабевшие шурупы. Для серьезных работ всегда приглашайте специалиста. Регулярно смазывайте движущиеся части. Раз в год используйте машинное масло для обработки всех трущихся элементов фурнитуры. Это предотвратит износ и поломки. Используйте правильные средства. Категорически запрещены составы, содержащие кислоты, смолы, ацетон или растворители – они разрушают защитное покрытие и вызывают коррозию. Защищайте механизм от грязи. Во время ремонта обязательно закрывайте окна, чтобы предотвратить попадание песка и строительной пыли в фурнитуру.

Уход за профилем, стеклом и уплотнителем

Сразу после монтажа необходимо снять защитную пленку. Если этого не сделать, со временем она прикипит и испортит внешний вид профиля.

Для мытья профиля используйте мягкие моющие средства или специальную химию для ПВХ. Запрещено применять абразивные порошки, шлифующие материалы, бензин и растворители – они царапают и обесцвечивают поверхность.

Стеклопакет моется стандартными средствами для стекол. Важно: никогда не используйте для очистки острые предметы. Помните, что внутренняя камера стеклопакета абсолютно герметична и не требует очистки.

Уплотнительные резинки по контуру створки нуждаются в особой заботе. Их следует регулярно очищать от пыли и раз в полгода обрабатывать составами на основе силикона или глицерина для сохранения эластичности. Если уплотнитель потрескался или потерял упругость, его необходимо заменить. Также не забывайте очищать дренажные отверстия в нижней части рамы для отвода воды.

Дополнительные элементы и важные предупреждения

Не используйте подоконник как разделочную доску или подставку под горячую посуду – это приведет к появлению царапин, пятен и деформации. Москитную сетку нужно снимать на зимний период и периодически мыть мыльным раствором.

Отдельно стоит вопрос о необходимости установки приточных клапанов. Клапан позволяет проветривать помещение при закрытом окне, его монтаж требует фрезеровки профиля, что частично нарушает герметичность конструкции. В условиях российского климата это может привести к повышенным теплопотерям зимой. Если есть возможность организовать регулярное проветривание традиционным способом (например, используя щелевой режим), от установки клапанов можно отказаться.

На вопрос безопасности детей эксперты «ГЕЛИОС» отвечают однозначно: противомоскитная сетка не является защитой. Она не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка и создает иллюзию барьера. Единственное верное решение – установка специальных детских замков или фиксаторов на ручки, которые предотвратят самопроизвольное открытие окна.

Установка зимой: миф или реальность?

Распространено мнение, что монтаж окон возможен только в теплое время года. Однако при морозах до -15 °C профессиональная установка вполне допустима. Мастера компании «ГЕЛИОС» используют специальную «зимнюю» монтажную пену и материалы, рассчитанные на работу при низких температурах, что гарантирует качественный и долговечный результат.

Заботливое отношение и своевременное обслуживание – залог того, что ваши пластиковые окна прослужат вам десятилетия, сохраняя тепло, тишину и уют в доме.

«ГЕЛИОС» является получателем мер поддержки Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».