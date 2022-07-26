Эксперты рассказали о пользе арбузов

Служба медицинской профилактики Рязанской области рассказала о пользе арбузов.

Учёные уделили много времени изучению качеств арбуза и его классификации. В результате стало установлено, что продукт не является фруктом или овощем, а относится к семейству бахчевых ягод.

Он обогащён витаминами и минеральными веществами.

После употребления полезные вещества взаимодействуют между собой, аккумулируют энергию и действуют, как сорбент, выводящий из организма шлаки, токсины.

Фолиевая кислота, входящая в состав арбуза снимает стресс, улучшает мозговое кровообращение, память.

Клетчатка восстанавливает функциональность системы пищеварения.

Арбуз обладает мочегонными свойствами. При регулярном употреблении арбуза можно вывести камни, появляющиеся в желчном, мочевом пузыре.

Не рекомендуется есть бахчевые культуры:

Людям, страдающим от неправильного оттока мочи.

При пиелонефрите следует проконсультироваться с лечащим врачом, насчет употребления ягоды, определить дозировку.

При повышенном газообразовании или болезнях пищеварительной системы нельзя за раз съедать большое количество бахчевых.

При аллергии на бахчевые, арбуз категорически запрещается.