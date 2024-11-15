Эксперты рассказали, какое наказание грозит догхантерам

В российском законодательстве пока нет отдельных статей, направленных именно против догхантеров — об этом порталу Regions.ru рассказал директор Фонда защиты животных Fondanimals Павел Шидловский. Сейчас их действия могут подпадать под статью о «Жестоком обращении с животными». Однако, как отмечает Шидловский, такие дела против догхантеров практически не возбуждаются уже несколько лет.

По мнению зоозащитника, в обществе давно назрела потребность в конкретных правовых нормах, которые бы чётко определяли ответственность за такие деяния.

Адвокат Даниил Лунев, со своей стороны, считает, что привлечь догхантеров к ответственности всё же возможно и по текущему законодательству. По его словам, за жестокие действия против животных догхантеры могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей или получить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Если преступление связано с отравлением животных, это может быть квалифицировано как уголовное правонарушение, что позволяет добиться наказания для нарушителей.