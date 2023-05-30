Вторник, 30 мая, 2023
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Эксперты рассказали, как сэкономить на школьном выпускном

7info
Изображение от senivpetro на Freepik

Менее чем через месяц настанет пора школьных выпускных. Мероприятий, крайне затратных для родителей школьников. Как можно сэкономить на празднике рассказали «Абзацу» эксперты.

Одна из самых затратных статей подготовки к выпускному — оплата ресторана. Общегородской выпускной очень упрощает и удешевляет вопросы празднования, отмечает издание. Дети едут централизованно, находятся под присмотром взрослых. Правда, из-за требований безопасности в этом году такие праздники могут отменить.

— Сейчас ждём, не отменят ли в этом году общегородской выпускной. Иначе туго придётся родителям — нужно будет срочно решать этот вопрос, и ценник в разы тогда подскочит», — поделилась с «Абзацем» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

Вместо затратного ресторана можно провести праздник на территории школы, особенно это актуально в регионах. Экономия будет на оплате помещения, еде.

Не менее затратная статья расходов, а может быть и более, покупка наряда на выпускной. А, если говорить в целом, то создание образа. Особенно это актуально для девушек.

К стоимости платьев, начинающейся от 12 тысяч рублей, надо добавить цену обуви, причёски, макияжа, сумочки.

— За хороший образ придётся отдать 40-50 тыс. рублей, хотя может доходить и до 100 тыс. рублей, — рассказала звёздный стилист Лина Дембикова.

Стоимость мужского костюма — порядка 40 тысяч рублей, но его можно взять на прокат. Экономией будет покупка костюма нейтральных цветов, чтобы выпускник мог носить его и дальше. Платья девушкам эксперт предлагает выбирать такие, которые менее подвержены изменениям моды.

— Нужно избегать пышных нарядов, очень декорированных, коротких и со шлейфом, — посоветовала Дембикова.

Образ выпускницы завершат укладка и макияж. В Москве за такие услуги придётся отдать 5-8 тыс. рублей. В регионах — чуть дешевле, 4-5 тыс. рублей.

Для экономии можно попробовать найти начинающего мастера, но результат будет непредсказуем.

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