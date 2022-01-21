Эксперты рассказали, как бесплатно удвоить пакет интернета на смартфоне

При покупке трафика в приложении «Мой Tele2» пользователям удвоят каждый пакет – сообщили представители оператора. Акция проходит в разделе «Маркет Tele2», популярность которого за год выросла почти на 70%.

Раздел «маркета» в приложении «Мой Tele2» ежемесячно посещают миллионы клиентов по всей стране. Здесь они могут выставить на продажу неизрасходованные гигабайты и минуты, а также купить пакеты услуг у других пользователей по цене ниже, чем на тарифе.

– Идея создания «Маркета Tele2» лежала на поверхности, но не была реализована нигде в мире. Вначале мы предложили нашим клиентам возможность поделиться гигабайтами. И вскоре увидели в соцсетях предложения о продаже и покупке трафика, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – Онлайн-площадка Tele2 стала арбитражем, который гарантирует успешную транзакцию участникам сделки.

К слову, в 2021 году самой популярной услугой стали гигабайты – было продано почти 125 Пб, что на 66% больше, чем годом ранее. И 93% сделок пришлось именно на покупку трафика.

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При этом растет интерес и к продаже минут. Пользователи меняют их в приложении «Мой Tele2» на фильмы онлайн-кинотеатра Wink или на скидку на смартфоны Xiaomi.