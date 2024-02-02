Пятница, 2 февраля, 2024
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Эксперты рассказали, чем может быть опасна некачественная «омывайка»

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Изображение от pvproductions на Freepik
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Некачественная стеклоомывающая жидкость может стать причиной серьезных недугов и даже смерти. Об опасности дешевого товара предупредили эксперты в беседе с «Известиями».

Так, технический директор сети автосервисов Алексей Рузанов отметил, что изготавливать «омывайки» на основе метилового спирта дешевле, но при этом его пары опасны для человека.

Тем не менее, встретить товары с его использованием часто можно на обочинах дорог. Многие водители не боятся возможных последствий и в погоне за экономией покупают любую жидкость.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская подчеркнула, что метанол может поступать в организм человека не только через пары, но и через кожу. А это чревато слабостью, головокружением, сонливостью и тошнотой. При длительном воздействии пары метанола могут стать причиной болезней нервной системы и нарушений зрения.

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