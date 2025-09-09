Вторник, 9 сентября, 2025
Эксперты пытаются установить имя автора декоративных панно в переходе у «Барса» в Рязани

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

Главархитектура Рязанской области опубликовала пост в группе «ВКонтакте», в котором рассказала о реконструкции подземного перехода у «Барса на Московском» в Рязани. В частности, о декоративных панно, которые украшают стены перехода. 

В 2021 году, когда в переходе были демонтированы торговые павильоны, горожане впервые за много лет увидели декоративные панно с несколько идеализированными видами Рязани. Предположительно, они были выполнены в 1984-1985 годах к открытию Центрального рязанского универмага, который позднее был преобразован в торговый дом «Барс» и перестроен. 

Здание универмага на тот момент было уникальным для Рязани, здесь применялись передовые технологии строительства и организации торговли, появился первый в Рязани эскалатор. Строительство велось по совместному проекту советских и немецких архитекторов. Процессом руководила первый директор универмага — Светлана Петровна Рыльщикова. 

Подземный переход был отделан интерьерной керамической плиткой коричневого, жёлтого и голубого цветов. Декоративные панно выполнены в технике надглазурной росписи, достоверно установить авторство пока не удалось. Справочник «Художники Рязанского края XIX — начала XXI века» указывает на художницу декоративно-прикладного искусства Клару Васильевну Сёмину (Митину). Однако, по свидетельствам членов рязанского Союза художников, автором может быть Валерий Васильевич Ивкин, автор медальонов в здании ГИБДД на улице Солнечной, выполненных на аналогичную тему в схожем стиле. 

К 2021 году переход подошёл в плачевном состоянии. Разрушенный асфальт, разбитые ступени, значительно повреждённая плитка на стенах. В 00-х годах снаружи появились навесы над входами и торговые павильоны в стиле капиталистического романтизма, а плитка была покрашена в брендовые цвета торгового дома «Барс» — насыщенный бирюзовый цвет. Пострадали и сами панно: сколы, трещины, повреждения от саморезов, некоторые плитки были полностью утрачены. Горожане и активисты обратили внимание на риск утраты такого ценного артефакта прошедшей эпохи, ведь после открытия панно были моментально разрисованы вандалами. 

Таким образом, перед архитекторами стояла задача не только разработать проект удобного и безопасного пешеходного перехода, но и сохранить для рязанцев ценное художественное произведение и создать условия для его гармоничного восприятия.

