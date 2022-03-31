Эксперты прокомментировали возможную блокировку новых устройств на Android и iOS в РФ

Представители российской IT-отрасли сообщили, что 31 марта на встрече руководства американских технологических компаний с чиновниками правительства США будут обсуждаться возможности блокировки новых устройств на Android и iOS, если они активируются в России. «Известия» разбирались, каких функций могут лишиться владельцы гаджетов на Android и iOS и существуют ли реальные способы обхода блокировок телефонов, если разработчики операционных систем всё же пойдут на этот шаг.

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По информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 31 марта компании-разработчики операционных систем обсудят вопрос — не запретить ли новым покупателям гаджетов на Android и iOS активацию устройства в России.

— Сейчас шансы на такое решение 50 на 50. Важное уточнение — это будут решать не в России, а первые лица компаний на встрече с американскими чиновниками, — заявил эксперт «Известиям».

Как заявил генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства подобных решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

— Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг, — отметил Кусков.

Практика отношений американских деловых кругов с властями обычно не предполагает встреч в таком формате, утверждает высокопоставленный менеджер IT-компании, хорошо знакомый с западными бизнес-практиками.

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При этом на работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник «Известий».

По словам Эльдара Муртазина, уже активированным устройствам в России ничего не грозит.

— Все проданные и уже используемые устройства «окирпичить» нельзя. Точнее, технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Кирпич» за пазухой: запретят ли активацию устройств на Android и iOS