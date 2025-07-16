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Новости мира

Эксперты прокомментировали готовность Зеленского ударить ракетами по Москве и Петербургу

Алексей Самохин
Freepik AI

Владимир Зеленский может попытаться нанести удары западными дальнобойными ракетами по Москве и Санкт-Петербургу. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя недавнее заявление главы киевского режима о готовности «демонстрировать силу».

По словам Баранца, во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что готов нанести удары по российским столицам, если получит соответствующее оружие. Об этом, как утверждает эксперт, пишут американские СМИ.

«Скорее всего, это и есть крайняя мера. Именно для таких ударов Зеленский просит у Трампа ракеты Tomahawk, которые способны поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Это выгодно Киеву — чтобы ещё сильнее втянуть Россию в прямой конфликт с США и НАТО. Ведь если такие ракеты будут переданы Украине, мы постараемся уничтожать их уже на этапе транспортировки — на аэродромах и логистических хабах, в том числе в Польше, Румынии и странах Балтии», — отметил Баранец.

Ситуацию также прокомментировал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. В своём Telegram-канале он заявил, что Зеленский легко рассуждает о применении дальнобойного оружия, потому что надеется спрятаться в бункере во время ответного удара.

«Когда по Киеву прилетит «ответка», он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землёй», — написал Дубинский.

По его словам, именно там Зеленский будет записывать очередное видеообращение. Депутат также назвал президента Украины «сумасшедшим актёром, захватившим пост главы государства».

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