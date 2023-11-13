Эксперты прогнозируют возвращение цены нефти к $90 за баррель

Цены на нефть постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию, в котором они находились до начала войны Израиля и Палестины — так как фактически реализовался наиболее «мягкий» сценарий развития этого конфликта, рассказал «Известиям» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

«Да, число жертв в секторе Газа, увы, растет, но в военные действия не втянуты другие страны региона, и в первую очередь Иран. Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может „полыхнуть“ и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока (в результате эмбарго или вследствие чисто военных обстоятельств — к примеру, силового перекрытия Ормузского пролива). Поэтому мировые биржи „отрабатывают“ данный новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок», — пояснил эксперт.

Стоимость нефть марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды — черное золото за прошлую неделю подешевело почти на 7%, достигнув 10 ноября отметки в $80,6 за баррель. Впрочем, к концу того же дня цены сырья вновь восстановилась до уровня выше $81,5. Как писали «Известия», существенный рост цен нефти произошел на фоне обострения израиле-палестинского конфликта. 27 октября на фоне заявлений руководства еврейского государства о расширении сухопутной операции в секторе Газа черное золото за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку. При этом накануне обострения конфликта нефть торговалась по цене около $85.