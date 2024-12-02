Эксперты прогнозируют оттепель в новогодние праздники

В первой половине декабря температура воздуха будет незначительно ниже нуля, нередки оттепели продолжительностью 2–3 дня. Настоящая зима ожидается лишь во второй половине декабря, когда возможны среднесуточные температуры ниже –10 градусов. Прогноз погоды на декабрь дали эксперты лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

По мнению ученых, появление устойчивого снежного покрова предположительно произойдет в середине декабря, когда температура воздуха, наконец, перейдет на зимний режим. К новогодним праздникам ожидается оттепель, но ее длительность и масштабы пока сложно оценить.