Понедельник, 2 декабря, 2024
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Эксперты прогнозируют оттепель в новогодние праздники

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Валерия Мединская
Изображение от Freepik

В первой половине декабря температура воздуха будет незначительно ниже нуля, нередки оттепели продолжительностью 2–3 дня. Настоящая зима ожидается лишь во второй половине декабря, когда возможны среднесуточные температуры ниже –10 градусов. Прогноз погоды на декабрь дали эксперты лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

По мнению ученых, появление устойчивого снежного покрова предположительно произойдет в середине декабря, когда температура воздуха, наконец, перейдет на зимний режим. К новогодним праздникам ожидается оттепель, но ее длительность и масштабы пока сложно оценить. 

«По оценке Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) (Рендинг, Великобритания), в Рязанской области в ближайшие 2 недели ожидаются две основные волны осадков – 6–8 и 13–15 декабря. Последняя волна будет более мощной, и если тогда вместо снега не пойдет дождь, то именно после ее прохождения в нашем регионе как раз и установится снежный покров, способный просуществовать до весны», – отмечают сотрудники лаборатории.

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