Среда, 17 сентября, 2025
14.6 C
Рязань
Новости России

Эксперты предсказали рост цен на рыбу и овощи в октябре

Алексей Самохин
рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay

В октябре россиян ожидает рост цен на некоторые продукты, в частности на рыбу, икру и овощи. По прогнозу эксперта экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, стоимость рыбной продукции может вырасти на 10–12%. Повышение цен он связывает с ростом спроса в осенне-зимний период. 

По его словам, стоимость продуктов будет плавно увеличиваться до Нового года, а затем стабилизируется.

По словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, в октябре также вырастут цены на овощи, которые не подлежат длительному хранению. Он прогнозирует рост стоимости огурцов на 8–12%, помидоров — на 12–15%. При этом цены на кабачки, баклажаны и сладкий перец могут увеличиться минимум на 35–40%.

Эксперт объяснил это тем, что в октябре заканчивается сезон производства отечественных кабачков, баклажанов и перца, и на рынке появляются более дорогие импортные аналоги. В качестве примера он привел данные 2024 года, когда в Москве за месяц цены на кабачки выросли на 62,5%, на баклажаны — на 77,8%, а на болгарский перец — на 37%.

Плугов отметил, что в этом году ожидается сопоставимый рост цен, хотя крепкий рубль может несколько сгладить ситуацию.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.

Последние новости

Происшествия

Рязанец потратил все деньги с найденной банковской карты, ему грозит до 6 лет лишения свободы

Опросив девушку, полицейские предположили, что банковская карта, скорее всего, была потеряна на выходе из гипермаркета на окраине Рязани.
Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.
Общество

Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка у Черезовских прудов и Лесопарка

Экотропа в Лесопарке с деревянными срубами, с гирляндами на 117 столбах и скамейками в виде морской гальки обещали благоустроить до 15 августа 2025 года, однако работы продолжаются по сей день.
Новости мира

Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года

Средний размер астероида составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.
Медицина

Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Точность прогноза на основе данных 50 реальных пациентов составила почти 86%.
Новости России

Объединить усилия для сохранения важнейшего природного ресурса 

Во Владимире недавно состоялся пресс-форум ВООП. Его центральной темой стало бережное отношение к водным ресурсам планеты. 
Происшествия

С начала сентября телефонные мошенники обманули рязанцев на 12 миллионов рублей

С начала осени на территории региона зарегистрировано 10 случаев телефонного мошенничества.
Новости России

«Хочет с одним, хочет с двумя»: адвокат взялся за дело об изнасиловании студентки в Калмыкии

Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев взялся за дело об...