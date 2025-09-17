В октябре россиян ожидает рост цен на некоторые продукты, в частности на рыбу, икру и овощи. По прогнозу эксперта экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, стоимость рыбной продукции может вырасти на 10–12%. Повышение цен он связывает с ростом спроса в осенне-зимний период.

По его словам, стоимость продуктов будет плавно увеличиваться до Нового года, а затем стабилизируется.

По словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, в октябре также вырастут цены на овощи, которые не подлежат длительному хранению. Он прогнозирует рост стоимости огурцов на 8–12%, помидоров — на 12–15%. При этом цены на кабачки, баклажаны и сладкий перец могут увеличиться минимум на 35–40%.

Эксперт объяснил это тем, что в октябре заканчивается сезон производства отечественных кабачков, баклажанов и перца, и на рынке появляются более дорогие импортные аналоги. В качестве примера он привел данные 2024 года, когда в Москве за месяц цены на кабачки выросли на 62,5%, на баклажаны — на 77,8%, а на болгарский перец — на 37%.

Плугов отметил, что в этом году ожидается сопоставимый рост цен, хотя крепкий рубль может несколько сгладить ситуацию.