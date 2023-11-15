Эксперты предрекли рублю укрепление до 85-90 к доллару

Рубль способен укрепиться до 85-90 к доллару после прохождения очередного «уровня сопротивления», считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Об этом пишут «Известия».

Дать точный прогноз по срокам роста рубля невозможно, однако на него может серьезно повлиять скорое решение регулятора о закупке валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ), предупредили эксперты.

Рубль сейчас поддерживает ключевая ставка на уровне 15%, а также рост продаж валюты экспортерами по требованию октябрьского указа президента, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ сдавливает спрос на иностранные деньги, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При этом обязательная репатриация выручки экспортеров обеспечивает приток иностранных денег в страну. Таким образом в РФ спрос на валюту понижен, а предложение — повышено, из-за чего рубль закономерно идет на укрепление.

Также ему способствует восстановление счета текущих операций. Он отражает разницу между деньгами, которые поступили в страну и которые из нее вывели.

«Прохождение отметки 91,6 за доллар открывает дорогу в диапазон 85-90 за доллар», — уточнил Андрей Кочетков.

С технической точки зрения американец потерял поддержку на уровне 92,5 рублей, а вернуться выше ему не удалось — это сильный сигнал к дальнейшему падению всех инвалют, пояснил Зельцер.

При этом невозможно сказать, сколько будет продолжаться движение рубля в сторону укрепления. Скорее можно оперировать важными целевыми уровнями, где не исключено уже значительное сопротивление участников торгов — ближайшим из них выступает круглая отметка 90 за доллар, пояснил эксперт. Восстановление курса может продлиться до конца осени.