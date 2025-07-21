Эксперты пояснили, почему не все удары по ЗРК Patriot показывают на видео

После сообщения Минобороны России об уничтожении трёх пусковых установок американского ЗРК Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 часть пользователей в соцсетях выразила сомнение: «Где видео? Почему нет подтверждений?». Вопрос закономерный — особенно когда речь идёт о западной технике, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Но не всё так просто.

Уничтожение таких целей не бывает делом минуты. Это результат разведывательной работы, а иногда — целой операции. Важно не просто обнаружить ЗРК, а дождаться момента, когда он уязвим: например, при развёртывании или перемещении. Только тогда можно гарантировать эффективное поражение.

Видео — инструмент, а не обязательство.

Минобороны уже публиковало видеокадры ударов по «Пэтриотам». Подтверждения появлялись, когда это было нужно. Видео служит не только доказательством, но и средством воздействия на противника и внешнюю аудиторию.

Если видеозаписи не публикуются сразу, причин может быть несколько: сохранение тактики и методов разведки, работа в глубине территории, где съёмка затруднена, невозможность использовать БПЛА из-за ПВО противника.

Заявление о поражении трёх пусковых установок — это сигнал. В первую очередь — странам, поставляющим вооружения Киеву. Демонстрация уязвимости систем Patriot — предупреждение: их доставка и размещение не гарантируют безопасность.

Если такие удары повторяются, значит, был найден способ эффективно работать по этим комплексам. А раскрывать его — значит лишиться преимущества.

Минобороны не обязано сопровождать каждое заявление видеоподтверждением. Особенно если речь идёт об операциях, в которых раскрытие даже мелких деталей может помешать повторному применению тактики. Patriot — значимая цель, и подход к ней всегда остаётся сугубо прагматичным.