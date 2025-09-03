Среда, 3 сентября, 2025
Эксперты: отдых в безвизовом Китае обгонит по популярности Турцию и Таиланд

Алексей Самохин
Изображение от tawatchai07 на Freepik

С 15 сентября 2025 года Китай запустит безвизовый режим для россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД КНР Го Цзякунь. Нововведение будет действовать год в тестовом формате и завершится 14 сентября 2026-го.

По российскому загранпаспорту можно будет въехать в Китай в туристических, деловых и экскурсионных целях, а также для визитов к родственникам и друзьям или по обменным программам. Максимальный срок пребывания без визы — до 30 дней.

До вступления режима в силу гражданам РФ по-прежнему требуется туристическая виза типа «L», которую оформляют в визовых центрах и консульствах в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Хабаровск и Владивосток.

Куда ехать в Китае за пляжным отдыхом

Для тех, кто ищет спокойный отдых у моря, эксперты советуют выбирать остров Хайнань. По словам руководителя агентства Go Travel Наталии Ансталь, уровень сервиса здесь не уступает популярным турецким курортам.

«Сервис, будем говорить честно, не хуже, чем в нашей любимой Турции в “пятерках”. У них достаточно хорошие номерные фонды и отели, а цены вполне адекватные», — отметила эксперт.

Недельный тур на двоих на Хайнань можно найти за 170–180 тысяч рублей, иногда дешевле — все зависит от категории отеля и питания. Однако привычный россиянам all inclusive встречается редко. Чаще всего предлагаются завтраки, а обеды и ужины туристы организуют сами, совмещая отдых со знакомством с местной кухней.

Где искать культурную программу

Тем, кто хочет погрузиться в историю и традиции Китая, Ансталь советует отправиться в Пекин, Гуанчжоу, Чжэнчжоу или посетить Тибет. Стоимость тура на неделю для двоих сопоставима с отдыхом на Хайнане — около 170–180 тысяч рублей, но цены зависят от направления, уровня отеля и колебаний валюты.

По словам эксперта, Китай сейчас часто оказывается выгоднее Турции по стоимости.

Сможет ли Китай обогнать Турцию и Таиланд

По данным Российского союза туриндустрии, после введения безвизового режима Китай по популярности сравняется с Турцией и Таиландом. Наталия Ансталь считает, что Поднебесная уже сейчас пользуется большим спросом у россиян.

«Китай стал безумно популярным в последнее время. Многие хотят комбинированные туры: и пляжный отдых, и прогулки по городам, и экскурсии», — пояснила она.

По ее мнению, в ближайшее время Китай может не только догнать, но и обогнать Турцию и Таиланд, заняв лидирующие позиции среди зарубежных направлений для отдыха россиян.

