Эксперты оценили уровень упоминаемости губернаторов в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры обновили рейтинг губернаторов по уровню упоминаемости в социальных сетях, а также доле позитивных и негативных сообщений в их адрес.

По итогам ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов занимает 48-е место в рейтинге по числу упоминаний в соцсетях. На той же позиции он находился в октябре.

Всего эксперты насчитали 8836 сообщений о главе Рязанской области.

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По доле негативных упоминаний Любимов находится на 58-м месте. На них приходится всего 3,76% от общего числа сообщений. Для сравнения, у лидера антирейтинга — Сергея Жвачкина из Томской области — негатива 20,36%.

Лидером по доле позитивных упоминаний стал Рамзан Кадыров — 47,5%, главные причины — спортивная тематика и борьба с коронавирусом. Николай Любимов занимает 32-е место с показателем 3,86%.

Число негативных упоминаний губернатора Рязанской области в соцсетях в ноябре уменьшилось на 6,89%. Правда, и позитива также стало меньше, но всего лишь на 1,83%.