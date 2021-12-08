1.2 C
Рязань
Среда, 8 декабря, 2021
spot_img
На главнуюБез рубрики

Эксперты оценили уровень упоминаемости губернаторов в соцсетях

7info

Эксперты Центра политической конъюнктуры обновили рейтинг губернаторов по уровню упоминаемости в социальных сетях, а также доле позитивных и негативных сообщений в их адрес.

По итогам ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов занимает 48-е место в рейтинге по числу упоминаний в соцсетях. На той же позиции он находился в октябре.

Всего эксперты насчитали 8836 сообщений о главе Рязанской области.

Эксперты оценили уровень упоминаемости губернаторов в соцсетях
Реклама

По доле негативных упоминаний Любимов находится на 58-м месте. На них приходится всего 3,76% от общего числа сообщений. Для сравнения, у лидера антирейтинга — Сергея Жвачкина из Томской области — негатива 20,36%.

Лидером по доле позитивных упоминаний стал Рамзан Кадыров — 47,5%, главные причины — спортивная тематика и борьба с коронавирусом. Николай Любимов занимает 32-е место с показателем 3,86%.

Число негативных упоминаний губернатора Рязанской области в соцсетях в ноябре уменьшилось на 6,89%. Правда, и позитива также стало меньше, но всего лишь на 1,83%.

Эксперты оценили уровень упоминаемости губернаторов в соцсетях

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img