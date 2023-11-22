Эксперты оценили долю нелегальной китайской черной икры в РФ в 40%

В РФ массово продают китайскую осетровую икру под видом российской. Об этом «Известиям» сообщили в Союзе осетроводов, где отметили, что почти половина российского рынка заполнена импортным фальсификатом.

«Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40%. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская», — сообщил президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.

По его словам, кроме официальных поставок в нашу страну ввозится и контрабандная икра из КНР, ее объем превышает легальный в 1,5–2 раза. Стоимость легальной в Китае составляет около $200, нелегальной — $100, уточнил он.

«Если товар импортный, а продается под видом российского, то по всем законам это фальсификат, который должен быть изъят из оборота и уничтожен», — подчеркнул представитель бизнеса.

По его словам, если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% просто отказались бы ее приобретать, а тем более за такие деньги.