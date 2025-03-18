После неудачной атаки на Курскую область ВСУ предприняли новый удар по Белгородской. Эта эскалация связана не только с попыткой реванша, но и с желанием исказить дипломатический фон перед переговорами Путина и Трампа, пишет телеграм-канал «Военная хроника»

Атака на Курскую область задумывалась как демонстрация силы и одновременно инструмент для последующего торга, но провалилась. Теперь Белгородская область выбрана по принципу: если не получилось там, попробуем здесь, пишет автор сообщения.

Тактика атаки повторяет сценарий, использованный в Курской области: массированные артиллерийские удары по приграничным районам, атаки небольшими группами, действия диверсионных отрядов. ВСУ также активно применяют беспилотники для разведки и ударов по гражданским объектам, пытаясь посеять хаос среди мирного населения. Этот же метод использовался при атаке на Курскую область.

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Политическая подоплёка очевидна: Киев стремится дестабилизировать ситуацию перед переговорами, провоцируя Москву на резкие шаги. Украина традиционно использует обострения в моменты важных международных событий, чтобы заручиться поддержкой Запада и добиться новых поставок вооружения. Однако такие атаки лишь подчёркивают неспособность ВСУ действовать без внешней помощи, ведь вся бронетехника, применяемая в приграничье Белгородской области, — американская.

Любопытно, что, несмотря на хронические проблемы с бронетехникой советского производства, основные танки, прикрывающие украинские позиции, — это Т-64Б и Т-72Б. Вполне возможно, что их восстановлением, как и прежде, занимаются польские специалисты.

Замысел наскока на Красную Яругу в Белгородской области строится на быстрой атаке либо вдоль автомобильных трасс, либо непосредственно по ним, отмечают эксперты.

Тактика ВСУ предполагает молниеносный прорыв малыми группами с использованием лёгкой бронетехники и внедорожников. Основная ставка делается на скорость, чтобы избежать массированных ударов российской артиллерии и авиации. В случае с Курской областью этот метод в самом начале доказал свою эффективность и через границу удалось прорваться. Как будет в этот раз — станет понятно примерно к утру 19 марта, но судя по количеству набитой техники появления ВСУ в этом районе ждали.