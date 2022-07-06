На торгах в среду, 6 июля, курс доллара на Мосбирже впервые с конца мая приблизился к уровню 65 рублей, а курс евро превышал отметку 66 рублей, сообщает RT.

Правда, в середине торговой сессии началась коррекция, и показатели опустились до 62 и 64 рублей соответственно. Тем не менее, тенденция к удешевлению курса рубля остаётся — с начала месяца российская валюта подешевела на 20%.

Эксперты связывают ослабление рубля с обещанием Минфина начать валютные интервенции, чтобы управлять курсом. Сильный рубль невыгоден государству, об этом ранее говорил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, укрепление курса на 10 рублей грозит недополучением бюджетом 1 триллиона рублей.

Пока, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, данных о начале валютных интервенций Минфином нет. Биржа реагирует скорее на заявление о намерениях. Многие инвесторы начали готовиться к ослаблению рубля заранее. Кто-то же хочет заработать на разнице курса, скупая валюту, чтобы затем продать уже дороже.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, за последние дни участники рынка изменили свою стратегию и начали играть на ослабление рубля.

Курсы доллара и евро конца июня, минимальные за 7 лет, стали следствием дисбаланса на рынке валют. Экспортёры должны продавать заработанную валюту, а спрос со стороны банков и населения снизился.

Как отметил в беседе с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в настоящий момент определённое давление на рубль также оказывает завершение налогового периода. Предприятия, работающие на экспорт, для уплаты налогов активно закупали рубли.

Ещё одна причина ослабления национальной валюты — начало работы параллельного экспорта. Во второй половине года ожидается уменьшение профицита торгового баланса, что также ослабит рубль.

По мнению Александра Потавина, в текущих условиях курс доллара вплоть до октября может колебаться в диапазоне 50—68 рублей, а курс евро останется в коридоре 50—70 рублей. При этом уже к концу года показатели поднимутся до 65—80 рублей, заключил специалист.