Эксперты объяснили поиски разработчиков Siri со знанием русского языка

Компания Apple предпринимает усилия, чтобы не проиграть конкуренцию на российском рынке голосовых ассистентов. Так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали новость о том, что Apple ищет инженера-лингвиста со свободным владением русским языком и познаниями в русской культуре.

Соответствующая вакансия опубликована на официальном портале компании. В ней говорится, что будущий сотрудник компании должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке».

«Возможности Siri на русском языке сильно урезаны по сравнению с ее английской версией, и компания очень хочет это исправить», –– сказал «Известия» основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Apple работает над улучшением Siri для отечественных пользователей, потому что их цель – сделать этот голосовой ассистент максимально полезным для всех потребителей, независимо от их географического положения или языка. Они понимают, что российский рынок – это большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

На отечественном рынке голосовых помощников сейчас лидирует «Алиса» компании «Яндекс». При этом ее возможности гораздо шире, чем у Siri и Alexa от Amazon, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Одна из главных сложностей в разработке виртуальных ассистентов — знание местного культурного кода. Чтобы ассистент вызывал эмоциональный отклик, он должен говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог», – объяснил руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.