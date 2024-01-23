Вторник, 23 января, 2024
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Эксперты объяснили, почему в России участились случаи нападения волков

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Изображение от byrdyak на Freepik
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Зоолог, охотовед и журналист Михаил Кречмар в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему в России увеличились случаи нападения волков на людей и что делать, если хищник угрожает жизни.

По словам Кречмара, зачастую жертвой волка становятся небольшие люди – женщины или дети. Сейчас популяция волков растет, и из-за этого случаи нападения учащаются. Особенно это заметно зимой, когда из-за снега хищникам становится труднее охотиться.

Специалист подчеркнул, что при встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой: не привлекать внимания, аккуратно отойти, двигаться в сторону жилья, при возможности позвонить знакомым или в экстренные службы.

Отбиться от волка поможет длинный предмет – ремень с пряжкой или большой сук. Главное, отметил Кречмар, не подпускать животное близко.

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