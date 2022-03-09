Эксперты объяснили опасность введения сырьевого эмбарго для Европы

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что в случае, если Европа откажется от российских энергоресурсов мир ждет глобальный экономический кризис, а Европу — рецессия и распад.

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По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, уже на фоне словесных интервенций Европа платит очень высокую цену за газ. А Россия при этом за поставки газа ежедневно получает порядка €700 млн.

Тем временем при ценах на голубое топливо выше $3500 за 1 тыс. куб. м (а они уже приближаются к отметке $4000) вероятно почти полное отключение европейской промышленности, использующей газ (химия, производство удобрений, цементные и металлургические заводы), а также полный отказ от газа в электрогенерации с переходом на уголь и жидкое нефтяное топливо, считает генеральный директор Центра исследования энергетики Кирилл Мельников.

— Это будет иметь драматические последствия для европейской промышленности и, вероятно, запустит экономическую рецессию в ЕС, — предположил он.

В случае введения прямого запрета на покупку нефти и газа из России энергетический кризис в ЕС перейдет в острую фазу, уточнил генеральный директор АО «ИнфоТЭК-Терминал», член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев.

— Прекратится снабжение электроэнергией и газом домохозяйств и промышленных предприятий, разразится мировой экономический кризис, главными жертвами которого станут ЕС, а также Федеральная резервная система США, — подчеркнул эксперт.

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Кроме того, он не исключил, что такая ситуация может привести к энергетическому голоду и распаду Европы. Так, премьер-министр Болгарии Кирил Петков уже заявил, что страна намерена покинуть Евросоюз, если объединение введет эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Газовая акция: почему в ЕС не хотят вводить сырьевое эмбарго вслед за США»