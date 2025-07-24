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Новости России

Эксперты объяснили, что не так с новым увлечением блинами на грудном молоке

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik

В соцсетях появился новый тренд: молодые мамы пекут блины на грудном молоке и предлагают их мужьям. Видео с дегустацией и реакцией мужчин набирают тысячи просмотров. Кто-то хвалит вкус, кто-то сразу догадывается о необычном ингредиенте, но продолжает есть, пишет «Вечерняя Москва».

Авторы тренда объясняют: «Молока много, а выливать жалко».

Медики уверяют — вреда от такого блюда нет, но и пользы для взрослых тоже. По словам терапевта Надежды Чернышовой, грудное молоко содержит питательные вещества для младенцев, но взрослым оно бесполезно.

«По сравнению с коровьим оно менее жирное и слаще. Никакой необходимости употреблять его взрослым людям нет», — уверена эксперт. 

Психиатр Елизавета Жесткова считает, что беспокоиться стоит лишь в случае, если употребление грудного молока вызывает у взрослого сексуальное возбуждение — тогда это уже отклонение. Если же такого нет, то это просто странность.

«Приготовление таких блинов — это не психическое расстройство, хотя, безусловно, выглядит необычно для нашей культуры», — считает Жесткова.

С ней согласен психотерапевт Алексей Вилков. Он подчеркнул, что тренд нарушает принятые в обществе этические нормы.

«Грудное молоко — не кулинарный ингредиент, оно предназначено для младенца. Этот тренд временный и скоро уйдёт в прошлое», — заверяет медик. 

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