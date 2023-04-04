Эксперты назвали возможные ключевые точки переговоров Макрона и Си Цзиньпина

Французский президент Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляются в трехдневную поездку в Китай 5 апреля. Главная цель — состыковать позиции Пекина и Евросоюза по Украине и снова попытаться убедить лидера КНР Си Цзиньпина надавать на Москву. Второй темой для обеих сторон станет преодоление торгово-экономических противоречий.

В преддверии визита в КНР Макрон заявил, что его целью будет в поездке — «попытаться максимально вовлечь Китай в процесс оказания давления на Россию» по такой теме, как ядерное оружие. В Париже рассчитывают на некоторую степень солидарности Пекина относительно намерения России разместить ядерные ракеты в Белоруссии. Это решение противоречит позиции КНР в области нераспространения.

«Макрон надеется, что Китай сыграет роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной, оказав давление на [президента РФ Владимира] Путина, чтобы тот вывел армию из Украины, и одновременно хочет укрепить отношения между Китаем и Францией, не отставая от Германии», — отметил руководитель программы отношений между Китаем и Евросоюзом в Центре глобальной политики Карнеги–Цинхуа Ши Чжицин.

Директор центра исследований ЕС Народного университета Китая Ван Ивэй считает, что точкой соприкосновения мог бы стать территориальный вопрос — в частности, смогут ли Франция и ЕС убедить Украину рассмотреть возможность уступки некоторых земель в обмен на благосклонность Китая.

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