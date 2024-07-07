Воскресенье, 7 июля, 2024

Эксперты назвали способы быстро убрать траву с садовых дорожек

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Трава и мох не станут помехой для красоты садовых дорожек на даче, если выбрать правильное средство для борьбы с сорняками, сообщает 5tv-ru.

Некоторые дачники используют довольно радикальный метод борьбы с сорняками на садовых дорожках — они заливают их бензином и поджигают. Однако этот способ не только небезопасен, но и неэффективен: в земле остаются корни, и через пару дней сорняки вырастают снова.

Вместо того чтобы уничтожать растения огнём, можно воспользоваться специальными приспособлениями — щелевыми очистителями. Существует множество моделей таких инструментов, которые помогут вам избавиться от сорняков без вреда для садовых дорожек.

Опубликовано видео, рассказывающее об этих инструментах. 

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