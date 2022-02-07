Эксперты назвали любимые продукты магазинных воров

Из российских магазинов в 2021 году чаще всего крали или пытались украсть сыры и колбасы: на долю этой категории товаров пришлось 20,3% инцидентов. На втором месте оказались молочные изделия (19,6%), на третьем — спиртные напитки (18,7%). Пятерку самых похищаемых категорий замыкают кофе (15,3%) и морепродукты (12%).

Эти данные «Известия» получили из отчета системы видеоаналитики «Стоп Шоплифтер». Она работает на основе алгоритма распознавания лиц Ntechlab и установлена в торговых сетях 76 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие.

Список самых похищаемых категорий товаров из года в год если и меняется, то незначительно, отмечают эксперты. В прошлогоднем исследовании «Стоп Шоплифтер», например, в топ-5 не было алкоголя и морепродуктов, но были кондитерские изделия и крупы.

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Однако, если посмотреть подобные исследования за последние 10 лет, список «приоритетных» для воров товаров стабилен и в него входит то, что легче перепродать, отметил директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев. Известны и места скупки, и дальнейшего сбыта.

– Нередко это точки общепита — небольшие кафе и ресторанчики, стимулирующие хищения алкоголя. Часть продукции предлагается с дисконтом в различных мессенджерах, — сказал он.

При этом, по его словам, опознать ворованную бутылку довольно просто. Если при сканировании акцизной марки в сервисе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в базе данных не отображается время и место реализации продукта, то высока вероятность, что он был украден.

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