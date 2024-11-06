Эксперты назвали ИТ-специальности, которые могут исчезнуть из-за автоматизации

С активным развитием технологий и автоматизацией процессов некоторые профессии в области информационных технологий рискуют утратить актуальность. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Хачиян, основатель ИТ-интегратора AWG. По его мнению, автоматизация уже активно проникает в такие области, как мониторинг и тестирование, где стандартные задачи всё чаще выполняются без участия человека.

Хачиян считает, что автоматизация может существенно сократить спрос на специалистов по ручному тестированию, но при этом подчеркивает, что тестирование сложных процессов полностью заменить не удастся.

Сергей Козырь, генеральный директор Digital Advisers, также отметил, что роль BI-аналитиков может трансформироваться, а потребность в технических писателях со временем полностью исчезнет. Маргарита Ленская, руководитель ИТ-отдела To be Blossom, добавила, что с цифровизацией ручные тестировщики и администраторы проектов могут оказаться без работы.

На это указывает и Татьяна Умряева, управляющий директор по продукту Lamoda: в условиях автоматизации и распространения облачных технологий администраторы баз данных также могут потерять актуальность. Облачные решения упростили управление данными, что снизило потребность в таких специалистах.