Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, предположил, что Вооружённые силы Украины могли запустить 11 беспилотников на Подольск с целью атаковать стратегические объекты в Московской области. В беседе с NEWS.ru он отметил, что система ПВО успешно предотвратила эту попытку.

Липовой подчеркнул, что, если проанализировать действия украинской армии, их атаки направлены веером на приграничные регионы, а также на Подмосковье и Москву.

«Судя по характеру террористических атак ВСУ, они распространяются веером по пограничным регионам, а также по Москве и Московской области. Вероятно, этой ночью была очередная попытка атаки на стратегические объекты Московской области, но её успешно пресекла российская ПВО, за что ей большое спасибо,» — пояснил генерал-майор.

Политолог Сергей Марков заявил, что попытка ВСУ атаковать Москву беспилотниками в ночь на 21 августа свидетельствует о расширении зоны ударов. По его мнению, эта атака была направлена на то, чтобы посеять среди населения сомнения в силе России, пытаясь убедить россиян, что конфликт зашёл слишком далеко и его нужно прекращать.