Воскресенье, 14 сентября, 2025
Рязань
Власть и политика

Эксперты Клуба политологов Рязанской области обсудили предварительные итоги выборов

Анастасия Мериакри

О предварительных итогах трехдневного голосования 12, 13 и 14 сентября шла речь на заседании Клуба политологов Рязанской области.

В работе приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, заместитель министра территориальной политики региона Наталья Артонкина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина, представители избирательной комиссии Рязанской области, политических партий. Заседание провел координатор Клуба политологов, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов Юрий Мостяев.

Подводя итоги трехдневного голосования, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков отметил, что на момент закрытия участков о серьезных нарушениях не сообщалось.

«Самый главный вывод, который можно сделать на сегодняшний момент – люди активно голосовали. Явка по сравнению с аналогичными выборами 2020 года, по нашим прогнозам, вырастет более чем на 10%. Это один из главных наших результатов. Благодарю Общественную палату, Штаб по наблюдению за выборами, Клуб политологов Рязанской области за качественную работу», – отметил он.

По сообщению представителей избирательной комиссии Рязанской области значение явки на 18:00 составило 43,17%.

Координатор Клуба политологов, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов Юрий Мостяев также отметил положительную динамику явки, что, по его мнению, свидетельствует о росте политической культуры рязанцев, их активности и сознательности.

Член Клуба политологов Рязанской области Александр Селиванов обратил внимание на то, что сравнительный рост избирательной активности граждан – результат серьезной работы по информированию людей. Адресная работа с избирателями продемонстрировала положительное восприятие представителей участковых избирательных комиссий и доверие к избирательной системе, а также к региональной инфраструктуре по организации выборов.

