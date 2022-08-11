Эксперты Кадастровой палаты рассказали об основных видах обременений на недвижимость

Часто собственники забывают или не знают о том, что на квартиру наложено обременение либо право на неё ограничено. И при попытке продать или совершить какое-то другое действие с недвижимостью, оказывается, что это невозможно.

Обременение недвижимости — это права третьих лиц на неё. Их называют так потому, что они мешают правообладателю свободно и в полной мере осуществлять свои полномочия.

Некоторые нормативные и судебные акты приравнивают к обременениям ограничения прав. Ограничения обычно запрещают правообладателю совершать какие-то действия со своей недвижимостью. Как и обременения, они стесняют его в реализации своих прав.

Отличие ограничений от обременения в том, что в случае с ними никакие конкретные третьи лица не получают прав на недвижимость.

Пример ограничения — арест имущества должника, который наложил судебный пристав-исполнитель. Арест запрещает распоряжаться имуществом, может ограничивать пользование им или даже включать его изъятие.

Исходя из анализа действующего законодательства, в том числе с учётом положений Гражданского кодекса, Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», к основным видам обременений на недвижимость и ограничений прав на неё можно отнести:

• сервитут;

• доверительное управление;

• договор пожизненного содержания с иждивением;

• аренду;

• ипотеку;

• недвижимость, как объект культурного наследия;

• аварийное жилье;

• наём жилого помещения;

• запрет на сделку без личного присутствия собственника;

• опеку, попечительство;

• арест имущества

• запрет на регистрационные действия.

Каждое из перечисленных обременений и ограничений имеет свои особенности и нюансы.

Проверить, наложено ли на объект недвижимости обременение и ограничены ли права на него, возможно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости.

Такие сведения в соответствии с федеральным законодательством предоставляются на возмездной основе по запросу любых лиц.

Запрос о предоставлении сведений ЕГРН по выбору заявителя можно подать несколькими способами:

– в электронной форме посредством электронных сервисов Кадастровой палаты и портала государственных услуг Росреестра, через Портал госуслуг;

– обратившись в Кадастровую палату за услугой выездного приема;

– в офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

– путем его отправки по почте.

Для того чтобы понимать, как обременения и ограничения снимаются, необходимо ориентироваться в том, кто и как их накладывает.

Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, специалисты Кадастровой палаты по Рязанской области предоставляют справочно-информационные и аналитические услуги на возмездной основе.

Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуг по консультированию и составлению договоров, сроках, их стоимости можно на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/Получить консультацию» или по телефону: 8 (4912) 55-14-55 доб. 2125.