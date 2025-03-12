Эксперты из Рязанской области нужны для оценок лучших инициатив

Стартовал прием заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Рязанской области, обладающие опытом в различных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры, – могут присоединиться к экспертной команде. Заявки принимаются до 22 апреля 2025 года.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» уже более двадцати лет собирает социально значимые инициативы со всей страны. Эксперты оценивают проекты, направленные на развитие регионов, помогая выбрать самые яркие идеи, которые могут улучшить жизнь в городах и селах, укрепить инфраструктуру и создать новые возможности для жителей России.

Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или в области социального проектирования, педагогики и работы с молодежью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым вдохновлять других своим примером.

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В прошлом году 22 жителя Рязанской области уже стали экспертами конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.

В 2025 году экспертам предстоит оценивать проекты в 14 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая Родина».

Как стать экспертом?

Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:

Обучение (с 23 по 29 апреля).

Квалификационное тестирование (с 30 апреля по 10 мая).

Оценка конкурсных работ (с 12 по 26 мая).

Шестой год экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.