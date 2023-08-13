Эксперты дали семь полезных советов по долголетию ноутбуков

Ноутбук — это устройство, которое может служить долгое время, если мы будем правильно ухаживать за ним, принимать соответствующие меры предосторожности. Эксперты Роскачества собрали 7 полезных советов, которые помогут продлить жизнь устройству.
- Оберегайте ноутбук от ударов и падений Ноутбуки могут быть прочными, но все же они могут получить серьезные повреждения от падений. Рекомендуется размещать зарядный кабель так, чтобы никто не мог зацепиться за него и вызвать падение ноутбука. Также полезно использовать мягкий чехол для защиты устройства при транспортировке.
- Регулярное резервное копирование данных Важно регулярно создавать резервные копии данных, чтобы не потерять документы и фотографии в случае поломки ноутбука или неисправности жесткого диска.
- Следите за обновлениями программного обеспечения Если ваш ноутбук внезапно начал работать некорректно, возможно, проблема связана с ошибкой в операционной системе. Поищите помощи в интернете, введя сообщение об ошибке или описав проблему. Вероятно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и может предложить полезные советы. Также важно устанавливать обновления операционной системы, использовать антивирусное программное обеспечение для обеспечения безопасности устройства.
- Берегите аккумулятор Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется не постоянно заряжать его до 100%. Для ноутбуков с более новыми операционными системами, такими как Windows 11 или macOS 11 и выше, существуют функции, позволяющие заряжать аккумулятор только до 80% в обычных условиях.
- Использование внешних устройств Если некоторые части вашего ноутбука вышли из строя, такие как клавиатура, экран или веб-камера, можно подключить внешние устройства. Это особенно полезно, если ноутбук находится дома на постоянном месте.
- Покупайте устройства с возможностью обновления При выборе нового ноутбука рекомендуется обратить внимание на модели, которые предлагают возможность апгрейда некоторых компонентов. Такие устройства проще ремонтировать и обновлять, что может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
- Попытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно Если у вас есть некоторые технические навыки или друзья, разбирающиеся в технике, попробуйте решить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам. Возможно, проблема окажется несерьезной и вы сможете избежать затрат на ремонт.
Следуя этим советам от экспертов Роскачества, вы сможете продлить срок службы своего ноутбука и избежать некоторых распространенных проблем. Помните, что правильный уход и предосторожность могут сделать ваш ноутбук верным спутником на долгие годы.