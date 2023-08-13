Эксперты дали семь полезных советов по долголетию ноутбуков

Ноутбук — это устройство, которое может служить долгое время, если мы будем правильно ухаживать за ним, принимать соответствующие меры предосторожности. Эксперты Роскачества собрали 7 полезных советов, которые помогут продлить жизнь устройству.

Оберегайте ноутбук от ударов и падений Ноутбуки могут быть прочными, но все же они могут получить серьезные повреждения от падений. Рекомендуется размещать зарядный кабель так, чтобы никто не мог зацепиться за него и вызвать падение ноутбука. Также полезно использовать мягкий чехол для защиты устройства при транспортировке. Регулярное резервное копирование данных Важно регулярно создавать резервные копии данных, чтобы не потерять документы и фотографии в случае поломки ноутбука или неисправности жесткого диска. Следите за обновлениями программного обеспечения Если ваш ноутбук внезапно начал работать некорректно, возможно, проблема связана с ошибкой в операционной системе. Поищите помощи в интернете, введя сообщение об ошибке или описав проблему. Вероятно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и может предложить полезные советы. Также важно устанавливать обновления операционной системы, использовать антивирусное программное обеспечение для обеспечения безопасности устройства. Берегите аккумулятор Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется не постоянно заряжать его до 100%. Для ноутбуков с более новыми операционными системами, такими как Windows 11 или macOS 11 и выше, существуют функции, позволяющие заряжать аккумулятор только до 80% в обычных условиях. Использование внешних устройств Если некоторые части вашего ноутбука вышли из строя, такие как клавиатура, экран или веб-камера, можно подключить внешние устройства. Это особенно полезно, если ноутбук находится дома на постоянном месте. Покупайте устройства с возможностью обновления При выборе нового ноутбука рекомендуется обратить внимание на модели, которые предлагают возможность апгрейда некоторых компонентов. Такие устройства проще ремонтировать и обновлять, что может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Попытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно Если у вас есть некоторые технические навыки или друзья, разбирающиеся в технике, попробуйте решить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам. Возможно, проблема окажется несерьезной и вы сможете избежать затрат на ремонт.

Следуя этим советам от экспертов Роскачества, вы сможете продлить срок службы своего ноутбука и избежать некоторых распространенных проблем. Помните, что правильный уход и предосторожность могут сделать ваш ноутбук верным спутником на долгие годы.