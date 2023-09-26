Вторник, 26 сентября, 2023
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Эксперт заявил о появлении новых серых схем на рынке ипотеки

7info

Глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» рассказал о появлении на рынке ипотеки новых серых схем.

Гражданам помогают скрыть кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Посредниками часто выступают сотрудники компаний-застройщиков. Они помогают взять кредит так, чтобы информация не дошла до банка, в котором оформляется ипотека.

В АБР уверены: с деятельностью таких «помощников», которые работают за процент, нужно бороться, пишет издание.

Представители ассоциации предлагают свернуть масштабные льготные ипотечные программы. По словам Лунтовского, при высоких ставках в экономике выдавать кредиты под низкие проценты нельзя — их впоследствии перестанут оплачивать.

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