Эксперт заявил о появлении новых серых схем на рынке ипотеки

Глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» рассказал о появлении на рынке ипотеки новых серых схем.

Гражданам помогают скрыть кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Посредниками часто выступают сотрудники компаний-застройщиков. Они помогают взять кредит так, чтобы информация не дошла до банка, в котором оформляется ипотека.

В АБР уверены: с деятельностью таких «помощников», которые работают за процент, нужно бороться, пишет издание.

Представители ассоциации предлагают свернуть масштабные льготные ипотечные программы. По словам Лунтовского, при высоких ставках в экономике выдавать кредиты под низкие проценты нельзя — их впоследствии перестанут оплачивать.