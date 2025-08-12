Эксперт Васильев рассказал, как бесплатно получить стройматериалы для ремонта

Строительные магазины нередко раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, рассказал изданию News.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.
По его словам, эти стройматериалы можно использовать для мелкого ремонта или декоративных проектов.
Эксперт пояснил, что компании часто готовы избавиться от излишков, чтобы не тратиться на утилизацию.
Васильев добавил, что для получения бесплатных стройматериалов следует изучить форумы строителей или в группы в соцсетях, а также обзвонить ближайшие производства.