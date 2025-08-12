Эксперт Васильев рассказал, как бесплатно получить стройматериалы для ремонта

Строительные магазины нередко раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, рассказал изданию News.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По его словам, эти стройматериалы можно использовать для мелкого ремонта или декоративных проектов.

«Пробниками краски можно покрасить двери в гардеробной или сделать акцентную стену. Образцы плитки отлично подойдут для фартука на кухне или декоративных вставок», — пояснил Васильев.

Эксперт пояснил, что компании часто готовы избавиться от излишков, чтобы не тратиться на утилизацию.

Васильев добавил, что для получения бесплатных стройматериалов следует изучить форумы строителей или в группы в соцсетях, а также обзвонить ближайшие производства.