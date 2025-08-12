Вторник, 12 августа, 2025
Эксперт Васильев рассказал, как бесплатно получить стройматериалы для ремонта

Изображение от senivpetro на Freepik

Строительные магазины нередко раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, рассказал изданию News.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По его словам, эти стройматериалы можно использовать для мелкого ремонта или декоративных проектов.

«Пробниками краски можно покрасить двери в гардеробной или сделать акцентную стену. Образцы плитки отлично подойдут для фартука на кухне или декоративных вставок», — пояснил Васильев.

Эксперт пояснил, что компании часто готовы избавиться от излишков, чтобы не тратиться на утилизацию.

Васильев добавил, что для получения бесплатных стройматериалов следует изучить форумы строителей или в группы в соцсетях, а также обзвонить ближайшие производства.

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.

Последние новости

Новости России

Екатеринбуржца увезли из парилки в реанимацию из-за нелепой ошибки

Житель Екатеринбурга попал в реанимацию ГКБ № 40 после нелепой...
Новости России

Подоляка рассказал о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года

В рядах ВСУ царит паника, какой не было с...
Новости России

Невесте бойца СВО с мешком на голове в гробу отказали в возбуждении дела

Жительнице Анапы отказали в возбуждении дела о мошенничестве после того,...
Происшествия

Легковушка врезалась в газель в я Рязани

Машина получила сильные механические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и ГАИ.
Интересное

Россиянам обещают «ночь, когда сбываются желания», из-за потока Персеиды

В среднем этой ночью можно будет увидеть примерно одну «падающую звезду» в минуту.
Семья и отношения

Сергей Есенин сыграет свадьбу в субботу в Константиново

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.
Новости России

В Госдуме предсказали «отмирание» WhatsApp в России, сравнив его с нелегальным мигрантом 

Депутат также призвал россиян в мессенджерах реже пользоваться бесплатными звонками и чаще отправлять голосовые сообщения, назвав это очень удобным способом общения.
Происшествия

Рязанец по поддельным документам получил два земельных участка и продал их за 1,2 млн рублей

Следствием установлено, что в 2013 году житель Рязанского района, используя поддельные документы, получил в собственность 2 земельных участка, расположенных в районе. Оба участка мужчина позже продал.