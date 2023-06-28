Эксперт Вакулин рассказал, какие файлы опасно хранить в телефоне

Специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», какие файлы опасно хранить в телефоне.

Смартфоны — технические устройства, их могут взломать хакеры. Злоумышленники получают доступ к находящемся на гаджетах файлам.

Вакулин советует не хранить в памяти телефонов, имеющих выход в интернет, интимные фотографии, документы с персональными данными, информацию о банковских картах, различные билеты.

Хранить информацию в смартфоне удобно, но небезопасно.