Среда, 28 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Эксперт Вакулин рассказал, какие файлы опасно хранить в телефоне

7info
Image by Freepik

Специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», какие файлы опасно хранить в телефоне.

Смартфоны — технические устройства, их могут взломать хакеры. Злоумышленники получают доступ к находящемся на гаджетах файлам.

Вакулин советует не хранить в памяти телефонов, имеющих выход в интернет, интимные фотографии, документы с персональными данными, информацию о банковских картах, различные билеты.

Хранить информацию в смартфоне удобно, но небезопасно.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцы сообщают об агрессивном продавце флажков на улицах города

В соцсетях сообщается, что в Торговом городке он ударил женщину в спину.

«Открытие Авто»: в мае жители РФ купили автомобилей с пробегом на 487 млрд рублей

Около половины всех денег потрачено на кроссоверы и внедорожники с пробегом.

Паразиты в сердце: чем опасны, как можно заразиться

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое доставляет много неприятностей прежде всего собакам, хотя кошкам и людям тоже иногда достается.

В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК

В настоящее время выполнено более 50% запланированных работ.

В Рязани неизвестные разбили стекло легковушки и оставили записку

Машина была припаркована возле дома 164 по улице Мервинской.

Возле Солотчинского моста под Рязанью ночью произошло ДТП

Кадры от очевидца с места происшествия появились в соцсетях около 2 часов ночи.

Суперлуние 3 июля: что не стоит делать в этот день

В день суперлуния Луна будет находиться максимально близко к Земле, что позволит увидеть ее во всей красе.

Глава Рязанской области Павел Малков награждён Орденом Дружбы

Высокие награды в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Генерал МВД попал в тяжёлую аварию, катаясь на квадроцикле — Mash

Генерал упал с квадроцикла, офицера госпитализировали в реанимацию.

68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета

Губернатор Павел Малков вручил дипломы 9 молодым специалистам, окончившим вуз с отличием.

Два рязанских проекта вышли в финал Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени»

Свои решения рязанцы представят на очном этапе форума в Санкт-Петербург на площадке Росконгресса 28-29 июля.

Рязанцы возмущены машинами в водоохранной зоне

Экоактивисты обратились в министерство природных ресурсов с просьбой ограничить въезд на прибрежную территорию.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации