Понедельник, 23 октября, 2023
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Эксперт увидел признаки подготовки ВСУ к сдаче Одессы

7info
Изображение от vecstock на Freepik

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев прокомментировал «Московскому комсомольцу» информацию о создании многоуровневой системы ПВО в Киеве. По мнению эксперта, некоторые действия украинских властей говорят о возможной сдаче Одессы и Николаева.

— У них не хватает систем ПВО, потому они и тащат все оставшиеся в Киев. Но не только поэтому. Мне кажется, они понимают, что вскоре Одесса и Николаев, даже если речь вдруг зайдет о мирных переговорах, в любом случае отойдут России. И зря технику там оставлять не хотят, — отметил Хатылев.

Украинская сторона собирает для защиты столицы различные виды зенитного вооружения. По мнению Хатылева, большинство из них не способны работать по высотным целям, а могут сбивать только беспилотники на небольших расстояниях.

Кроме того, полковник считает, что у Украины заканчиваются запасы ракет для средств ПВО советского производства.

Особой необходимости защиты Киева от российских атак эксперт не видит, так как в городе практически не осталось серьёзных оборонных предприятий.

— Ну разве что Банковую со всеми ее офисами и структурами власти… Выходит, они только для этого со всей страны комплексы ПВО в Киев и тащат, — сказал полковник.

При это он уверен, что в случае приказа российские войска смогут преодолеть украинскую систему защиты и нанести удар по правительственным объектам.

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