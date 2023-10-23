Эксперт увидел признаки подготовки ВСУ к сдаче Одессы

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев прокомментировал «Московскому комсомольцу» информацию о создании многоуровневой системы ПВО в Киеве. По мнению эксперта, некоторые действия украинских властей говорят о возможной сдаче Одессы и Николаева.
Украинская сторона собирает для защиты столицы различные виды зенитного вооружения. По мнению Хатылева, большинство из них не способны работать по высотным целям, а могут сбивать только беспилотники на небольших расстояниях.
Кроме того, полковник считает, что у Украины заканчиваются запасы ракет для средств ПВО советского производства.
Особой необходимости защиты Киева от российских атак эксперт не видит, так как в городе практически не осталось серьёзных оборонных предприятий.
При это он уверен, что в случае приказа российские войска смогут преодолеть украинскую систему защиты и нанести удар по правительственным объектам.