Вместо тела Владимира Ленина в Мавзолее в центре Москвы давно лежит искусно имитированная кукла. Об этом заявила NEWS.ru танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова.

По мнению Антоновой, тело Ленина давно захоронено, в чём уже никто не признается. Бальзамированием люди занимаются со времен Древнего Египта, и только в СССР, а затем в России удалось сохранить тело человека настолько долго. Это выглядит неестественным.

Эксперт уверена: тех процедур, которые проводят с телом Ленина в Мавзолее, недостаточно для сохранения его в таком состоянии в течение 100 лет.

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Невозможно, изредка закрывая Мавзолей на бальзамацию, поддерживать тело в идеальном состоянии, считает Антонова. Она также отметила, что для бальзамирования используют формальдегид.

«Мы в своей практике пытались увеличить концентрацию раствора. В результате тело уходит прямо в землянистый цвет мокрого асфальта», — рассказала танатопрактик.