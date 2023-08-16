Среда, 16 августа, 2023
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Эксперт Татьяна Мещерякова рассказала, чем опасна сладкая газировка в жару

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Изображение от sergiorojoes на Freepik

Несмотря на то, что почти каждый знает, что сладкой газировкой, пусть даже самой холодной, невозможно утолить жажду, популярность этого напитка в летний период увеличивается в разы. Некоторые выпивают до двух литров в день. Как организм воспринимает убойные дозы «сахарного напитка» и чем его стоит заменить, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания.

Сахарная газировка содержит в себе два далеко не самых полезных компонента: регулятор кислотности (чаще — ортофосфорная кислота, реже — лимонная) и сахар. Поэтому большое количество газированного сладкого напитка, содержащего такие компоненты, опасно для организма. В каждом стакане газировки 5-6 чайных ложек сахара, в одном литре — 20-25 ложек соответственно. Попадание в организм сахара в таком количестве влечет мгновенное желание «запить выпитое». В итоге, это приводит к запиванию сахара сахаром — что, безусловно, лишь увеличивает жажду. Более того, ударная доза сахара пагубно действует, в первую очередь, на поджелудочную железу, так как требует быстрого выброса инсулина, что в итоге может привести к нарушению углеводного обмена, инсулинорезистентности.

Регуляторы кислотности в газированных напитках служат для его консервации. И именно они нарушают кислотно-щелочной баланс организма. Для нейтрализации пагубного влияния кислоты мы вынуждены использовать все возможные щелочные ресурсы нашего тела. Эти щелочи (а точнее, щелочные минералы) мы берем из наших же тканей, в первую очередь, костной и мышечной. Как результат — деминерализация костных тканей, появление таких диагнозов как остеопороз даже у детей и молодежи. И вновь, никакой речи об утолении жажды.

И, конечно, не стоит надеяться на утоление жажды за счет пузырьков с газами, которыми насыщены сладкие напитки. Эти пузырьки попадают прямиком в желудок, деактивируются, образуя волну из микроударов, что в итоге оказывает механическое повреждение слизистым желудка. Нежные стенки желудка полностью здорового человека способны выдержать такие удары. Однако люди с заболеваниями желудка (гастрит, язва желудка), кишечника (колиты, энтериты, «синдром дырявого кишечника» и прочее) да еще и при систематическом употреблении газировки, рискуют довольно быстро оказаться на больничной койке.

Если же вы любите несладкую минералку, рекомендую пить ее с минимумом пузырьков. Откройте предварительно бутылку и дайте время, чтобы газы вышли.

Чем лучше всего утолить жажду летом? Самым правильным и безопасным напитком будет, конечно же, вода, именно она в жару больше всего нужна организму. Летом, в период фруктов и ягод, можно сделать домашние соки и морсы с минимальным количеством сахара, либо вообще без него. Также популярной является вода с лимоном, с добавлением сахара или меда. Допускаются морсы, соки и квас. Единственное ограничение — не стоит пить эти напитки в сильноохлажденном виде, тем более, за счет большого количества льда. Это может спровоцировать: во-первых, переохлаждение слизистых горла (если есть повышенная чувствительность к холодным напиткам — создать неблагоприятную среду для развития заболеваний), второе — эти напитки гораздо сложнее усваиваются, поскольку требуют дополнительно энергии тела для выравнивания температуры (желудок будет держать этот напиток, не пропуская его дальше, для того, чтобы поднять его температуру).

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