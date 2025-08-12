Слухи о скорой отмене системы all inclusive в турецких отелях создаются для стимулирования продаж туров. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, подобные «вбросы» появляются каждый раз, когда падает спрос на отдых в этой стране.

Мкртчян напомнил, что 30 лет назад на всём побережье Анталии было всего четыре отеля с системой «всё включено». Затем она быстро стала популярной: владельцы видели, что у соседей с таким форматом дела идут лучше, и переходили на него.

Сегодня более 5 тысяч отелей на побережье Анталии работают по системе all inclusive, тогда как с форматом «только завтрак» — менее 10.

Эксперт подчеркнул, что этот подход экономически выгоден: загрузка отелей с «завтраком и ужином» обычно составляет 60–65%, а при переходе на all inclusive — уже 85–90%. Поэтому, считает он, вероятность отказа Турции от такой системы крайне мала.

— Мы каждый год видим вбросы, что Турция уйдет с системы «все включено». Как правило, 90% этих вбросов, чтобы россияне поехали в этом году, потому что в следующем году в Турции уже не будет системы «все включено» и надо успеть. То есть просто турки видят, что у них плохие продажи, — пояснил Мкртчян.