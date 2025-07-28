На украинских беспилотниках «Лютый», участвующих в атаках на российские регионы, установлены шасси — вероятно, для посадки на территории РФ. Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, наличие шасси вызывает вопросы. «Это металлические конструкции с колёсами, которые добавляют вес. Зачем тащить их через всю Россию, если дрон — одноразовый?» — отметил Кондратьев.

Он пояснил, что типичные дроны-камикадзе запускаются с тележек, катапульт или с помощью пиропатронов и не нуждаются в шасси. Если они есть, то либо сбрасываются после взлёта, либо свидетельствуют о другом назначении аппарата.

«Это может означать, что БПЛА приземляются на территории России, накапливаются в укрытиях, а затем повторно запускаются для ударов по различным объектам», — предположил специалист.