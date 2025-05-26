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Изображение от jcomp на Freepik
Изображение от jcomp на Freepik
Здоровье

Эксперт Роскачества развеяла популярные мифы о веганстве и растительном питании

Алексей Самохин

В последние годы веганство и вегетарианство набирают популярность и одновременно обрастает множеством стереотипов и заблуждений. Руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова развеяла самые популярные из них.

Нет белка? Есть. И не меньше, чем в мясе

Это главный миф о веганстве. Будто бы растительная еда — бедна питательными веществами. Особенно белком. На деле — всё наоборот. Тофу, бобовые, киноа, орехи, семена — в этих продуктах есть все необходимые аминокислоты. Главное — разнообразие. Грамотное сочетание даёт организму всё, что нужно.

Олеся Махова подчёркивает: растительный белок работает не хуже животного. И для здоровья, и для энергии.

Дорого? Только если не знать, что купить

Многие думают, что веганское питание ударит по кошельку. Правда ли это?

Базовый набор продуктов — доступен каждому. Крупы, сезонные овощи, фрукты, фасоль, чечевица — стоят не дороже обычных продуктовых корзин.

А вот специализированные заменители — колбасы из гороха или «растительное мясо» — могут быть дорогими. Но это не обязательная часть рациона. Их берут по желанию, а не из-за необходимости.

Невкусно? Это до первого удачного рецепта

Ещё один миф — будто растительная еда не радует вкусом.

Современные технологии в кулинарии изменили правила. Жареный тофу с соусом, хумус с паприкой, бургер на основе нута — вкусы насыщенные, текстуры плотные. Ароматы — на высоте.

Растительное меню — это не ограничение. Это другая палитра. Главное — не бояться пробовать новое.

Не просто питание, а выбор

Веганство — это больше, чем диета. Это осознанный подход. Рацион строится на принципах баланса. Если знать основы — дефицита витаминов не будет. А если нет уверенности — можно подключить добавки. Это не слабость, а признак заботы о здоровье.

Научные данные подтверждают: грамотно составленное веганское меню не уступает традиционному. Более того, снижает риски ряда хронических заболеваний.

Итог один: растительное питание — это не миф, не тренд и не жертва вкуса. Это выбор, который можно сделать разумно и вкусно.

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