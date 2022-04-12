Эксперт «Росатома» оценил рязанские проекты по внедрению технологий бережливого производства

12 апреля в Рязани прошло заседание координационного совета по бережливому производству. Участие в нём приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители регионального правительства, руководство и сотрудники Корпорации развития Рязанской области, руководители министерств, главы администраций муниципальных образований. Экспертом выступил заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов.
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Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин отметил: при изменении стратегического подхода к работе по масштабированию практик бережливого производства, которой регион целенаправленно занимается с 2017 года, акцент был сделан, прежде всего, на системности.
Опыт внедрения бережливых технологий в работу представили сотрудники аппарата правительства Рязанской области, руководители регионального министерства цифрового развития, информационных технологий и связи, АО «Корпорация развития Рязанской области», учреждений социальной сферы, АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области». Речь в том числе шла о работе по повышению эффективности процессов цифровизации здравоохранения, а также результатах реализации проектов по проведению ПЦР-тестирования на территории Рязанской области, снижению уровня заболеваемости воспитанников детских садов