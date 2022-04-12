Эксперт «Росатома» оценил рязанские проекты по внедрению технологий бережливого производства

12 апреля в Рязани прошло заседание координационного совета по бережливому производству. Участие в нём приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители регионального правительства, руководство и сотрудники Корпорации развития Рязанской области, руководители министерств, главы администраций муниципальных образований. Экспертом выступил заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов.

– С одной стороны, нам важно будет услышать мнение экспертов «Росатома» по поводу наших внутренних инициатив и изменений. Но, наверное, прежде всего, нам надо самим оценить, насколько оправдала себя смена стратегии продвижения проектов по улучшениям. Как это качественно отразилось на повышении эффективности работы органов исполнительной власти. И, как следствие, на повышении удовлетворенности людей тем, что мы делаем, – отметил Николай Любимов.

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Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин отметил: при изменении стратегического подхода к работе по масштабированию практик бережливого производства, которой регион целенаправленно занимается с 2017 года, акцент был сделан, прежде всего, на системности.

Опыт внедрения бережливых технологий в работу представили сотрудники аппарата правительства Рязанской области, руководители регионального министерства цифрового развития, информационных технологий и связи, АО «Корпорация развития Рязанской области», учреждений социальной сферы, АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области». Речь в том числе шла о работе по повышению эффективности процессов цифровизации здравоохранения, а также результатах реализации проектов по проведению ПЦР-тестирования на территории Рязанской области, снижению уровня заболеваемости воспитанников детских садов

– Сейчас непростое время. Бережливые методы в таких условиях работают очень эффективно. В Рязани я увидел много интересных проектов. Самое главное, что регион не пытается копировать, а изучив лучший опыт, делает что-то свое. Мы всегда с удовольствием приезжаем в регион, зная, что здесь не будет клонов, а оригинальные решения, которые позволяют получать эффективные результаты, – сказал Сергей Обозов.