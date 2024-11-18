Понедельник, 18 ноября, 2024
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Эксперт: РФ в ответ на удары вглубь страны может атаковать офис Зеленского

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одной из целей ответного удара в случае атаки западными ракетами вглубь России может стать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По предположению военного, также удар может быть нанесён по офису Зеленского и его администрации.

Эксперт уверен, что Россия готовится к разным вариантам событий, в том числе готовятся силы ПВО.

По мнению Дандыкина, Россия вряд ли применит ядерное оружие, но ответ будет жестким.

Ранее эксперт назвал цели американских ракет ATACMS на территории России.

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