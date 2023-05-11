Руководитель преподавания программ развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Анастасия Коваленко объяснила, как действовать в случае, если выпускник получил слишком маленькие баллы за ЕГЭ или не сдал экзамен вовсе.

В случае, если у прошедшего аттестацию есть повод думать, что проверяющий допустил ошибку, можно подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента объявления результатов за экзамен.

Важно помнить, что апелляция – это не стопроцентный гарант повышения результатов. Нередко происходит так, что после дополнительной проверки работы выявляются и другие недочёты, из-за которых бал по ЕГЭ могут снизить ещё больше. Однако чаще всего результаты после апелляции остаются прежними.

Также существует возможность пересдать ЕГЭ осенью в резервный срок. Но это допустимо только в случае с обязательными предметами.

– Если ученик не сдал дисциплину по выбору, можно выбрать вуз, в котором не требуется этот предмет, – заявила Коваленко в интервью «Известиями».