Пятница, 10 ноября, 2023
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Эксперт рассказала, почему опасно делать маникюр на дому

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Изображение от haritanita на Freepik

Мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская объяснила, к каким последствиям может привести домашний уход за ногтями.

Главная опасность, по мнению эксперта, таится в неправильной обработке инструментов. Если ими пользуются несколько людей, повышается риск заражения ВИЧ, гепатитом и грибковой инфекцией.

Самостоятельная обработка ногтей может пагубно сказаться и на их состоянии: «Если это аппаратная обработка, велика вероятность пропилов ногтевой пластины, вследствие чего может повредиться матрикс, то есть ростковая зона. В дальнейшем это может привести к деформации ногтя», — уточнила Соколовская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Чтобы обезопасить себя, лучше обрабатывать даже домашние инструменты. Делать это можно с помощью дезинфицирующего раствора и духового шкафа с конвекцией.

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