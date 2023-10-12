Эксперт рассказал, зачем Запад подталкивает Украину к президентским выборам

Запад поддерживает идею проведения президентских выборов на Украине из-за недовольства поведением Владимира Зеленского, заявил «Известиям» дипломат Константин Гаврилов.

Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. По мнению эксперта, западные страны, говоря о выборах, пытаются подкорректировать поведение Зеленского.

В последнее время президент Украины проявляет откровенную грубость в отношении западных хозяев, считает дипломат. Выборы помогут унять амбиции.

Гаврилов считает, что кандидатура на выборах не важна — «кого угодно поставят — и всё это скушают».