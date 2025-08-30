Эксперт рассказал, при каких условиях могли бы спасти альпинистку Наговицину

Альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, было невозможно спасти в тех условиях. По словам вице-президента Федерации альпинизма России Павла Шабалина, на гребне горы не могут приземлиться вертолёты, а эвакуировать её вручную слишком опасно.

Шабалин объяснил NEWS.ru, что спасательная операция была бы возможна, если бы Наговицина находилась в «ровном поле», где её можно было бы эвакуировать на санях до приземлившегося вертолёта. Однако на гребне пика Победы это невозможно из-за сложного рельефа.

Эксперт также отметил, что с вершины пика Победы ещё никого не спасали из-за экстремальных условий.

По словам Шабалина, профессиональные альпинисты тренируются годами, прежде чем «дорастут» до такой вершины. Они проходят поэтапное обучение, начиная с лёгких категорий сложности, а на пик Победы поднимаются только через пять лет упорных тренировок.

Эксперт подчеркнул, что Наталья Наговицина отправилась в горы по самому дешёвому коммерческому пакету, без гида и проводника.