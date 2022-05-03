Эксперт рассказал, почему нельзя хранить пенсию на банковской карте

Руководитель отдела внешних аналитических исследований Высшей школы управлении финансами Михаил Коган заявил агентству «Прайм», что пенсионерам не следует хранить пенсию на банковской карте. Есть риск, что выплату средств могут приостановить в случае, если человек долгое время не снимает их.

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Приостановить выплату пенсии государство может тогда, когда человек не снимает пенсионные средства со счёта на протяжении 6 месяцев. Таким образом закон защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может, например, эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, но информация об этих событиях просто на просто не прийти в Пенсионный фонд.

Тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, эксперт советует обратиться в территориальное подразделение ПФР и написать заявление о возобновлении выплат. По словам Михаила Когана, специалисты фонда обязаны рассмотреть заявление в течение пяти дней.